В Севастополе заболеваемость COVID выше, чем в Крыму

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Уровень заболеваемости COVID-19 в Севастополе выше, чем в среднем по Республике Крым.

Об этом заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская в эфире радио «Спутник в Крыму», комментируя перспективы продления школьных каникул.

«В Республике Крым каникулы закончатся в тот срок, который был запланирован в Республике Крым, в Севастополе каникулы продлены еще на неделю – это абсолютно оправданная ситуация. Я хочу сказать, что нельзя в целом сравнивать Крым и Севастополь. Севастополь для нашего полуострова – это такой же крупный центр, как и Симферополь. Это город, совсем другая плотность населения, другое количество школ, - пояснила Пеньковская. – Цифры заболеваемости Севастополя и Крыма тоже разные. В Севастополе уровень заболеваемости несколько выше, чем в целом по республике».

Что касается Республики Крым, то уровень заболеваемости по регионам тоже не одинаковый: если в Симферополе на данный момент ситуацию удалось стабилизировать, то в Алуште и в Ялте заболеваемость «пошла в рост» в последние две недели.

«Такая же тенденция сохраняется и по заболеваемости ОРВИ и сезонным гриппом: за последнюю неделю эпидемический порог превышен практически по всем регионам. И в целом по республике он превышен на 21%, в Симферополе – на 27%. То есть мы вернулись к показателям начала октября, когда, наверное, впервые за длительный период времени превышен эпидемический порог по сезонной заболеваемости именно в осенний период времени», - отметила главный санитарный врач полуострова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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