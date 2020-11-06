В Севастополе рекордные 84 случая COVID-19 за сутки

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В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 84 случая заболевания COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Как сообщает пресс-служба правительства, 20 пациентов были госпитализированы в стационары городских больниц, остальные лечатся на дому. Все заболевшие – местные жители в возрасте от восьми лет до 85 лет. За сутки 43 человека было выписано после выздоровления.

Также за сутки скончались четыре пациента с подтвержденным COVID-19. Это мужчины в возрасте 70 и 65 лет и женщины в возрасте 81 года и 68 лет. Таким образом, количество жертв коронавируса в городе – 76 человек.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2883 человека. В настоящий момент выздоровели 1942 человека, 76 человек умерло», - уточнили в правительстве.

По состоянию на утро 6 ноября, в больницах с положительным тестом на коронавирус находится 301 человек, на амбулаторном лечении дома – 565 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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