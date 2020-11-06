Происшествия
В Севастополе проводят проверку из-за ДТП, в котором погибла жительница Москвы
Следователи проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в сентябре этого года в поселке Орловка на пешеходном переходе.
Об этом сообщает прокуратура Севастополя.
Тогда в результате наезда микроавтобуса погибла жительница Москвы, ее муж получил телесные повреждения.
Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.
«Установлено, что в ходе доследственной проверки обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в полном объеме не выяснены, законное и обоснованное процессуальное решение не принято», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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