Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымскую вакцину от коронавируса уже тестируют на животных ● Четыре пациента с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки ● В Крыму каждый третий тест на COVID-19 дает ошибочный результат ● В Севастополе рекордные 84 случая COVID-19 за сутки ● В Крыму от COVID-19 cкончались еще шестеро
В России заявили, что «коронавирус мутирует»
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Специалисты отмечают мутацию вируса COVID-19, но пока это не отражается на тяжести переносимого заболевания.
Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более 1% вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», – цитирует специалиста РИА Новости.
По словам Горелова, на данный момент, как и весной, у двух третей пациентов с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме. Заболевших с тяжелыми формами также не стало больше.
С начала пандемии в России зарегистрировано более 1,7 млн заболевших COVID-19. Выздоровели свыше 1,27 млн пациентов, скончались порядка 30 тысяч человек.
Всего в мире выявлено более 47,5 миллиона случаев коронавируса, жертвами стали свыше 1,2 млн человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Четыре пациента с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки. Коронавирус подтвержден за сутки в Севастополе у 84 человек.
Медики главной детской больницы Крыма получили «голые» оклады. Сотрудники Республиканской детской клинической больницы в Симферополе получили за октябрь оклады без положенных стимулирующих выплат, и то лишь после публикации обращения в соцсетях и визита проверяющих.
В Крыму каждый третий тест на COVID-19 дает ошибочный результат. От 30 до 40% результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию могут быть ложноотрицательными.
В Севастополе рекордные 84 случая COVID-19 за сутки. В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 84 случая заболевания COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии.
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