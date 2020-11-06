В России заявили, что «коронавирус мутирует»

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Специалисты отмечают мутацию вируса COVID-19, но пока это не отражается на тяжести переносимого заболевания.

Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более 1% вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», – цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Горелова, на данный момент, как и весной, у двух третей пациентов с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме. Заболевших с тяжелыми формами также не стало больше.

С начала пандемии в России зарегистрировано более 1,7 млн заболевших COVID-19. Выздоровели свыше 1,27 млн пациентов, скончались порядка 30 тысяч человек.

Всего в мире выявлено более 47,5 миллиона случаев коронавируса, жертвами стали свыше 1,2 млн человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Медики главной детской больницы Крыма получили «голые» оклады. Сотрудники Республиканской детской клинической больницы в Симферополе получили за октябрь оклады без положенных стимулирующих выплат, и то лишь после публикации обращения в соцсетях и визита проверяющих.

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