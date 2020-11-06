В Крыму за долги арестовали катамаран

Судебные приставы арестовали в Ялте катамаран стоимостью более 9 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, компания-владелец катамарана задолжала государству налоги на сумму около 10 млн рублей.

«Судебным приставом-исполнителем применены меры принудительного характера в виде наложения ареста на имущество должника – катамаран «Крымская стрела», шириной в 10 метров, длиной 36,85 метров, высотой борта 4,07 метра, дедвейт – 37 тонн и стоимостью более 9 миллионов рублей. В том случае, если должник не оплатит налоговую задолженность, арестованное имущество будет передано на оценку и реализовано в счет погашения долга», – говорится в сообщении.

В УФССП отметили, что исполнительное производство в отношении компании было возбужденно на основании постановления Федеральной налоговой службы о взыскании налоговых платежей на сумму 9,9 млн руб.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил запросы в кредитные организации и органы, осуществляющие государственную регистрацию права собственности, в результате чего было установлено движимое имущество, зарегистрированное за должником.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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