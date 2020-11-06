В Крыму шестилетний мальчик отравился грибами и умер

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В Крыму умер шестилетний мальчик из-за отравления грибами.

Об этом сообщил источник в министерстве здравоохранения РК.

«Такой случай действительно был», - подтвердил собеседник.

Информация о смерти ребенка появилась в социальных сетях.

«У нас в Евпатории произошло страшное - умер мальчик в результате отравления грибами. Две недели назад с родителями попал в реанимацию после отравления грибами. Два дня назад маму перевели из реанимации, а у Вити отказала печень. Срочно нашли донора печени, сотня людей вчера сдала кровь, но ребенок умер», - сообщается в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнил автор поста, родители погибшего Вити – заядлые грибники. За очередным уловом семья отправилась в Нижнегорский район.

Ранее профессиональный миколог, автор книги «Грибы знакомые и незнакомые» Ирина Саркина заявила, что перед походом в лес нужно почитать научную литературу, а лучшая защита от отравления – просто знать, как выглядят ядовитые грибы, другого способа нет.

В пресс-службе Роспотребназора по Крыму и Севастополю отметили, что этой осенью в Крыму уже зафиксировали два случая отравления грибами.

«В Кировском районе в селе Приветное и селе Отважное зарегистрировано два случая отравления грибами. Летальных исходов, к счастью, не было. По словам пострадавших, грибы собирали в лесополосах у поселков. Они утверждают, что собирали именно съедобные грибы, и были уверены на сто процентов в их безопасности. Анализ ситуации показывает, что отравление повлекли съедобные грибы, которые не прошли надлежащую термическую обработку или выросли на загрязненных территориях, а также вдоль автомобильных дорог», - говорится в сообщении ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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