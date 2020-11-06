В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом

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За 5 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 130 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 30 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 77 выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2618 человек.

Выздоровевших за весь период – 6091 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе заболеваемость COVID выше, чем в Крыму. Уровень заболеваемости COVID-19 в Севастополе выше, чем в среднем по Республике Крым.

Крымские медики отмечают рост числа пациентов с критической ишемией. В Крыму увеличилось количество пациентов с явлениями критической ишемии нижних конечностей на фоне коронавирусной инфекции.

В Крыму развернули новую лабораторию для исследования тестов на COVID-19. Минздрав Крыма ввел еще одну лабораторию.

В больницах Крыма большинство пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии. В Крыму 66 пациентов с COVID-19 находятся в стационарах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.