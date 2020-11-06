В Крыму повысят тарифы на коммунальные услуги

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В Крыму и Севастополе повысят тарифы на коммунальные услуги.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее индексы изменения оплаты за коммунальные услуги на 2021 год.

Крым и Севастополь в документе выделены в отдельный раздел. Во втором полугодии 2021 года тарифы на полуострове вырастут в среднем на 6,2%.

Допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям установлены в размере 2,4% для Республики Крыма, в Севастополе такие отклонения не предусмотрены.

По росту тарифа Крым и Севастополь занимают третье место в России после Чечни и Новгородской области. В среднем по стране цены на коммуналку поднимутся на 3,4%.

Отметим, до сих пор правительство РФ тарифы для полуострова не устанавливали.

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