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Власть

В Крыму повысят тарифы на коммунальные услуги

08:37 пятница, 6 ноября 2020
В Крыму повысят тарифы на коммунальные услуги

фото © kp.ru

В Крыму и Севастополе повысят тарифы на коммунальные услуги.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее индексы изменения оплаты за коммунальные услуги на 2021 год.

Крым и Севастополь в документе выделены в отдельный раздел. Во втором полугодии 2021 года тарифы на полуострове вырастут в среднем на 6,2%.

Допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям установлены в размере 2,4% для Республики Крыма, в Севастополе такие отклонения не предусмотрены.

По росту тарифа Крым и Севастополь занимают третье место в России после Чечни и Новгородской области. В среднем по стране цены на коммуналку поднимутся на 3,4%.

Отметим, до сих пор правительство РФ тарифы для полуострова не устанавливали.

В тексте использованы материалы: Новый день

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