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Власть

В Крыму открыли сотни дел за «незаконную миссионерскую деятельность»

07:18 пятница, 6 ноября 2020

В Крыму по состоянию на конец октября правоохранители возбудили 101 административное производство в отношении религиозных организаций и их членов по статье «нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ).

В рамках этих производств вынесено штрафов на сумму не менее 1 340 500 рублей.

Так, в октябре в мировые суды Крыма поступило два новых административных производства в отношении членов религиозных организаций по ч.4 ст. 5.26 (Незаконная миссионерская деятельность). Одно из них – в отношении имама Аблякима Галиева за проведение пятничной молитвы.

14 октября мировой судья Петр Киреев оштрафовал на 30 тысяч рублей местную религиозную организацию «Католической церкви Византийского обряда – прихода перенесения мощей Николая Чудотворца» в Ялте по ч.3 ст. 5.26 КоАП России.

«Такие действия властей необоснованно ограничивают свободу совести и вероисповедания», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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