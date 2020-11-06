В Крыму от COVID-19 cкончались еще шестеро

За минувшие сутки в Республике Крым от новой коронавирусной инфекции скончались еще шестеро пациентов.

Об этом сообщается в официальной ежедневной статистике по COVID-19 Минздрава республики.

Таким образом, число погибших от коронавируса с начала пандемии в регионе составило 159 человек. Кроме того за сутки 151 человек был выписан из больниц по факту выздоровления. Еще 4137 человек продолжают лечение.

Под медицинским наблюдением в регионе остаются еще 2803 человека, из них 143 были приняты за последние сутки. 1431 человек наблюдаются в домашних условиях, 1282 пациента находятся на лечении в стационарах, еще 90 человек изолированы в обсерваторы республики.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Республике Крым подтвердилось еще 130 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составляет на сегодня 10494 человека.

Ранее глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что уровень заболеваемости в Крыму ниже, чем в Севастополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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