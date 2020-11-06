Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом ● В Севастополе заболеваемость COVID выше, чем в Крыму ● Крымские медики отмечают рост числа пациентов с критической ишемией ● От последствий COVID-19 скончался хранитель истории Севастополя ● В Крыму развернули новую лабораторию для исследования тестов на COVID-19
В Крыму от COVID-19 cкончались еще шестеро
За минувшие сутки в Республике Крым от новой коронавирусной инфекции скончались еще шестеро пациентов.
Об этом сообщается в официальной ежедневной статистике по COVID-19 Минздрава республики.
Таким образом, число погибших от коронавируса с начала пандемии в регионе составило 159 человек. Кроме того за сутки 151 человек был выписан из больниц по факту выздоровления. Еще 4137 человек продолжают лечение.
Под медицинским наблюдением в регионе остаются еще 2803 человека, из них 143 были приняты за последние сутки. 1431 человек наблюдаются в домашних условиях, 1282 пациента находятся на лечении в стационарах, еще 90 человек изолированы в обсерваторы республики.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Республике Крым подтвердилось еще 130 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составляет на сегодня 10494 человека.
Ранее глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что уровень заболеваемости в Крыму ниже, чем в Севастополе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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