В Крыму каждый третий тест на COVID-19 дает ошибочный результат

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От 30 до 40% результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию могут быть ложноотрицательными.

Об этом рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По словам специалиста, проблема ложноотрицательных результатов зависит не от качества тестового материала.

«Проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», - предупредил он.

Кроме того, Авдеев напомнил, что точность теста зависит от периода болезни, когда был взят материал: на ранней стадии заболевания коронавирусом шансы получить положительный результат намного выше, чем «на излете» болезни.

Для получения более точной картины многим потенциально зараженным нужно сдавать тест повторно. Однако это нужно делать только, если лечащий врач принял соответствующее решение, подчеркнул главный пульмонолог страны.

Ранее, как сообщалост, в России за прошедшие сутки, по данным федерального оперштаба по ситуации с COVID-19, было выявлено 19768 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, статистика показала очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19.

Всего с начала пандемии в России было зафиксировано более 1,693 миллиона случаев заболевания. За это время от коронавируса скончались более 29 тысяч человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму от COVID-19 cкончались еще шестеро. За минувшие сутки в Республике Крым от новой коронавирусной инфекции скончались еще шестеро пациентов.

В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом. За 5 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 130 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 30 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Ученые назвали «неуязвимую» для COVID-19 часть организма. Американские ученые из Университета Вашингтона заявили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм.

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