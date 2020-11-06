В Алуште неизвестные крадут растения с городских клумб

В администрации Алушты сообщили о росте числа краж зеленых насаждений и призвали местных жителей к «гражданской сознательности» местных жителей.

Соответствующая публикация размещена на странице ведомства в Facebook.

«У нас в городе участились случаи кражи зеленых насаждений с клумб на центральных улицах и в парках… Просим вас не выкапывать и не воровать зеленое убранство нашего города», – сказано в сообщении.

Власти также напомнили «об административной и уголовной ответственности за данные правонарушения».

Ранее сообщалось, что в Приморском парке Алушты украли пальму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму повысят тарифы на коммунальные услуги. В Крыму и Севастополе повысят тарифы на коммунальные услуги.

Ничего не помогает: уровень воды снизился до критических отметок во всех водохранилищах Крыма. За прошедшие три месяца с момента запуска временного водовода из Тайганского водохранилища Симферопольское водохранилище получило 1,635 миллиона кубометров воды.

Водохранилища Крыма за год обмелели на 70 млн кубов. Общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма к началу ноября 2020 года оказался на 70,066 млн кубометров воды меньше, чем к началу ноября 2019 года.

Осадки в октябре ничего не принесли в крымские водохранилища. Запасы воды в крымских водохранилищах естественного стока сократились в октябре на 8,6 млн кубометров.