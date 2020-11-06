Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.7
воздух +11
море +17

Происшествия

В Алуште неизвестные крадут растения с городских клумб

10:29 пятница, 6 ноября 2020
Алушта

В администрации Алушты сообщили о росте числа краж зеленых насаждений и призвали местных жителей к «гражданской сознательности» местных жителей.

Соответствующая публикация размещена на странице ведомства в Facebook.

«У нас в городе участились случаи кражи зеленых насаждений с клумб на центральных улицах и в парках… Просим вас не выкапывать и не воровать зеленое убранство нашего города», – сказано в сообщении.

Власти также напомнили «об административной и уголовной ответственности за данные правонарушения».

Ранее сообщалось, что в Приморском парке Алушты украли пальму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму повысят тарифы на коммунальные услуги. В Крыму и Севастополе повысят тарифы на коммунальные услуги.

Ничего не помогает: уровень воды снизился до критических отметок во всех водохранилищах Крыма. За прошедшие три месяца с момента запуска временного водовода из Тайганского водохранилища Симферопольское водохранилище получило 1,635 миллиона кубометров воды.

Водохранилища Крыма за год обмелели на 70 млн кубов. Общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма к началу ноября 2020 года оказался на 70,066 млн кубометров воды меньше, чем к началу ноября 2019 года.

Осадки в октябре ничего не принесли в крымские водохранилища. Запасы воды в крымских водохранилищах естественного стока сократились в октябре на 8,6 млн кубометров.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе рекордные 84 случая COVID-19 за сутки

В Севастополе рекордные 84 случая COVID-19 за сутки

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 84 случая заболевания COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Коронавирус в Крыму
Ученые назвали «неуязвимую» для COVID-19 часть организма

Ученые назвали «неуязвимую» для COVID-19 часть организма

Американские ученые из Университета Вашингтона заявили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе заболеваемость COVID выше, чем в Крыму

В Севастополе заболеваемость COVID выше, чем в Крыму

Уровень заболеваемости COVID-19 в Севастополе выше, чем в среднем по Республике Крым.

Власть
Износ тепловых сетей в Крыму составляет 89 процентов

Износ тепловых сетей в Крыму составляет 89 процентов

Директор филиала «Крымтеплокоммунэнерго» в Ялте Георгий Осипов утверждает, что по заключению Ростехнадзора износ тепловых сетей Крыму составляет 89%.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации