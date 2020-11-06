Происшествия
В Алуште неизвестные крадут растения с городских клумб
В администрации Алушты сообщили о росте числа краж зеленых насаждений и призвали местных жителей к «гражданской сознательности» местных жителей.
Соответствующая публикация размещена на странице ведомства в Facebook.
«У нас в городе участились случаи кражи зеленых насаждений с клумб на центральных улицах и в парках… Просим вас не выкапывать и не воровать зеленое убранство нашего города», – сказано в сообщении.
Власти также напомнили «об административной и уголовной ответственности за данные правонарушения».
Ранее сообщалось, что в Приморском парке Алушты украли пальму.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму повысят тарифы на коммунальные услуги. В Крыму и Севастополе повысят тарифы на коммунальные услуги.
Ничего не помогает: уровень воды снизился до критических отметок во всех водохранилищах Крыма. За прошедшие три месяца с момента запуска временного водовода из Тайганского водохранилища Симферопольское водохранилище получило 1,635 миллиона кубометров воды.
Водохранилища Крыма за год обмелели на 70 млн кубов. Общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма к началу ноября 2020 года оказался на 70,066 млн кубометров воды меньше, чем к началу ноября 2019 года.
Осадки в октябре ничего не принесли в крымские водохранилища. Запасы воды в крымских водохранилищах естественного стока сократились в октябре на 8,6 млн кубометров.
В Севастополе рекордные 84 случая COVID-19 за сутки
В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 84 случая заболевания COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии.
Ученые назвали «неуязвимую» для COVID-19 часть организма
Американские ученые из Университета Вашингтона заявили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм.
В Севастополе заболеваемость COVID выше, чем в Крыму
Уровень заболеваемости COVID-19 в Севастополе выше, чем в среднем по Республике Крым.
В Крыму всплеск смертей от коронавируса
Медики зафиксировали смерть шести пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму.
3 ноября
Износ тепловых сетей в Крыму составляет 89 процентов
Директор филиала «Крымтеплокоммунэнерго» в Ялте Георгий Осипов утверждает, что по заключению Ростехнадзора износ тепловых сетей Крыму составляет 89%.