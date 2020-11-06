Умер сатирик Михаил Жванецкий

фото © Википедия

В начале октября артист объявил о прекращении публичных выступлений.

«Публичная деятельность Жванецкого завершена. Не только из-за карантина. Он понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне. Поэтому и передача «Дежурный по стране» закрыта еще в прошлом году, и на экран он не выходит, и интервью не дает», — говорил представитель артиста.

Советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий был народным артистом России, лауреатом премии президента России.

Михаил Михайлович Жванецкий — русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актер. Народный артист Украины (1999), Народный артист Российской Федерации (2012). Лауреат Премии Президента Российской Федерации (2002). Член Российского Еврейского Конгресса.

Родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей (Эммануила) Мане Моисеевича Жванецкого (1889 или 1892, Дмитрашковка — 1957, Отрада) и Раисы Яковлевны Жванецкой. Рос в Томашполе, где отец работал хирургом и главврачом районной больницы, а мать — стоматологом. С началом Великой Отечественной войны отец был призван в армию в качестве военврача 3 ранга, затем 2 ранга, служил врачом 258-го медико-санитарного батальона 169-й стрелковой дивизии, затем хирургом во фронтовом госпитале; награжден орденом Красной Звезды (1942). Семья вернулась в Одессу из эвакуации после освобождения города в 1944 году. Михаил окончил 118-ю среднюю школу для мальчиков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

У спавшего на теплотрассе бомжа украли 22 тысячи рублей. В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 30-летнего мужчины без определенного места жительства о краже у него денежных средств.

Под Феодосией обнаружили бешеную лису. В селе Береговое под Феодосией обнаружили еще один случай бешенства, носителем вируса оказалась лиса.

Молодой человек сорвался с 15-метровой скалы в Севастополе во время разговора по телефону. В районе СНТ «Бриз» в районе мыса Лермонтова в Севастополе произошло ЧП: с 15-метровой скалы упал 19-летний парень.

В Крыму пенсионер сбил на пешеходном переходе 70-летнюю женщину и скрылся. В Крыму задержали пожилого водителя, который сбил пенсионерку и скрылся с места преступления.