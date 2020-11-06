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Власть

Украина проведет саммит по «Крымской платформе» в мае 2021 года

19:05 пятница, 6 ноября 2020
Украина проведет саммит по «Крымской платформе» в мае 2021 года

фото © Новости Крыма

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что работа по созданию переговорной площадки по вопросам Крыма продолжается.

Работа по созданию переговорной площадки по вопросам Крыма продолжается и увенчается проведением саммита в Киеве в мае следующего года. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Инициатива по созданию «Крымской платформы» динамично и нормально развивается. Мы ведем активный диалог с партнерами и информируем их, получаем поддержку и готовность участвовать в ней. <...> Эта работа не будет останавливаться ни на день и увенчается саммитом «Крымском платформы», который пройдет в Киеве. Этот саммит «Крымском платформы» состоится в мае 2021 года», - сказал министр.

Украинские власти ранее объявили о создании формата «Крымская платформа» для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова, которые, по мнению Киева, подвергаются преследованиям. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями Европейского союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами, и утверждает, что «многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие».

В тексте использованы материалы: ТАСС

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