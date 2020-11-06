Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе заболеваемость COVID выше, чем в Крыму ● Крымские медики отмечают рост числа пациентов с критической ишемией ● От последствий COVID-19 скончался хранитель истории Севастополя ● В Крыму развернули новую лабораторию для исследования тестов на COVID-19 ● В больницах Крыма большинство пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии
Ученые назвали «неуязвимую» для COVID-19 часть организма
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Американские ученые из Университета Вашингтона заявили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования в журнале Cell Reports.
Ученые провели эксперименты с роговицей 25 человек-доноров, а также с роговицей мышей. Биоматериалы подверглись воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и вирусу простого герпеса HSV.
Специалисты сделали открытие: коронавирус не может воспроизводиться в роговице, в отличие от вируса Зика и герпеса.
При этом пока ученые затруднились ответить, что именно обусловливает различия между этими болезнями, и чем вызвана устойчивость роговицы именно к коронавирусу.
Однако эксперты призвали не отказываться от использования медицинскими работниками защитных очков при работе с COVID-положительными пациентами, пока не будет окончательно установлено, что коронавирус не может попасть в организм человека через глаза.
Ранее ученые-дерматологи обнаружили необычный симптом у зараженных новой коронавирусной инфекцией.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Ученые назвали «неуязвимую» для COVID-19 часть организма
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