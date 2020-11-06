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Коронавирус в Крыму

Ученые назвали «неуязвимую» для COVID-19 часть организма

08:26 пятница, 6 ноября 2020
Ученые назвали «неуязвимую» для COVID-19 часть организма

фото © prozrenie-nn.ru

Американские ученые из Университета Вашингтона заявили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования в журнале Cell Reports.

Ученые провели эксперименты с роговицей 25 человек-доноров, а также с роговицей мышей. Биоматериалы подверглись воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и вирусу простого герпеса HSV.

Специалисты сделали открытие: коронавирус не может воспроизводиться в роговице, в отличие от вируса Зика и герпеса.

При этом пока ученые затруднились ответить, что именно обусловливает различия между этими болезнями, и чем вызвана устойчивость роговицы именно к коронавирусу.

Однако эксперты призвали не отказываться от использования медицинскими работниками защитных очков при работе с COVID-положительными пациентами, пока не будет окончательно установлено, что коронавирус не может попасть в организм человека через глаза.

Ранее ученые-дерматологи обнаружили необычный симптом у зараженных новой коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Ученые назвали «неуязвимую» для COVID-19 часть организма

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Американские ученые из Университета Вашингтона заявили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм.

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