Ученые назвали «неуязвимую» для COVID-19 часть организма

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Американские ученые из Университета Вашингтона заявили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования в журнале Cell Reports.

Ученые провели эксперименты с роговицей 25 человек-доноров, а также с роговицей мышей. Биоматериалы подверглись воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и вирусу простого герпеса HSV.

Специалисты сделали открытие: коронавирус не может воспроизводиться в роговице, в отличие от вируса Зика и герпеса.

При этом пока ученые затруднились ответить, что именно обусловливает различия между этими болезнями, и чем вызвана устойчивость роговицы именно к коронавирусу.

Однако эксперты призвали не отказываться от использования медицинскими работниками защитных очков при работе с COVID-положительными пациентами, пока не будет окончательно установлено, что коронавирус не может попасть в организм человека через глаза.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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