У спавшего на теплотрассе бомжа украли 22 тысячи рублей

В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 30-летнего мужчины без определенного места жительства о краже у него денежных средств.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Как рассказал заявитель, он все лето работал на уборке бахчевых — арбузов и дынь, — и заработал крупную сумму денег. Вернувшись в Симферополь, он со своими знакомыми потратил на алкоголь большую часть честно заработанных. После одной из посиделок в районе одного из рынков он уснул на теплотрассе, и в этот момент из кармана надетых на него спортивных штанов неизвестный похитил 22 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю Иван Ильяшенко по подозрению в совершении данного преступления задержал злоумышленника. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 29-летний житель одного из сел Симферопольского района.

От задержанного получены признательные показания. С его слов, денежные средства, похищенные у захмелевшего мужчины, находившегося на улице, он успел потратить на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем и с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении.

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