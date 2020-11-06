«Туалеты на карантине»: севастопольцев попросят терпеть в торговых центрах

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Покупать – безопасно, а ходить в туалет – нет.

Севастопольцам, отправляющимся по торговым или сервисным вопросам в гипермаркеты, следует быть бдительными: в торговых центрах они могут уткнуться в дверь туалета, закрытого на коронавирусный карантин.

Скриншоты переписки по этому актуальному потребительскому вопросу были размещены анонимом в одной из севастопольских групп ВКонтакте. Посетитель сервисного центра сети DNS на ул. Пожарова, 22, обнаружил, что ему потребуется особое терпение.

Севастопольцу, поинтересовавшемуся связью распространения COVID-19 с отдельными физиологическими процессами организма человека, было отвечено, что решение об изоляции туалета было принято руководством сервисного центра.

Служба клиентской поддержки объяснила, что в туалете «невозможно использование средств индивидуальной защиты в полной мере» – что бы это ни значило. Помещение также не обладает системой принудительной вентиляции и не может быть дезинфицировано после каждого посетителя.

Связавшись с клиентской службой поддержки и непосредственно магазином DNS, ForPost получил подтверждение решения об изоляции туалета в рамках противодействия распространению коронавируса.

Напомним, на утро 6 ноября в Севастополе зарегистрирован антирекорд по смертности от коронавируса.

В тексте использованы материалы: Форпост

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