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«Туалеты на карантине»: севастопольцев попросят терпеть в торговых центрах
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Покупать – безопасно, а ходить в туалет – нет.
Севастопольцам, отправляющимся по торговым или сервисным вопросам в гипермаркеты, следует быть бдительными: в торговых центрах они могут уткнуться в дверь туалета, закрытого на коронавирусный карантин.
Скриншоты переписки по этому актуальному потребительскому вопросу были размещены анонимом в одной из севастопольских групп ВКонтакте. Посетитель сервисного центра сети DNS на ул. Пожарова, 22, обнаружил, что ему потребуется особое терпение.
Севастопольцу, поинтересовавшемуся связью распространения COVID-19 с отдельными физиологическими процессами организма человека, было отвечено, что решение об изоляции туалета было принято руководством сервисного центра.
Служба клиентской поддержки объяснила, что в туалете «невозможно использование средств индивидуальной защиты в полной мере» – что бы это ни значило. Помещение также не обладает системой принудительной вентиляции и не может быть дезинфицировано после каждого посетителя.
Связавшись с клиентской службой поддержки и непосредственно магазином DNS, ForPost получил подтверждение решения об изоляции туалета в рамках противодействия распространению коронавируса.
Напомним, на утро 6 ноября в Севастополе зарегистрирован антирекорд по смертности от коронавируса.
В тексте использованы материалы: Форпост
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