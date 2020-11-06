Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.7
воздух +10
море +17

Власть

Трехметровый памятник Айвазовскому установят в аэропорту Симферополь

Большой памятник художнику-маринисту Ивану Айвазовскому появится напротив пассажирского терминала аэропорта Симферополь 9 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«В международном аэропорту Симферополь 9 ноября состоится торжественное открытие памятника великому художнику-маринисту Ивану Константиновичу Айвазовскому, – говорится в сообщении. – Скульптурная композиция весом более четырех тонн и высотой вместе с постаментом и основанием около 3,5 метра изготовлена автором памятника «Вежливым людям» в Симферополе и князю Владимиру в Москве – народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым».

В пресс-службе уточнили, что монумент передан в дар руководителем проекта «Аллея российскои

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе на месяц перекроют движение по одной из улиц. Улица будет перекрыта до конца ноября.

Валидаторы не надежны: крымчанам посоветовали все равно брать «наличку» в транспорт. Пассажирам общественного транспорта порекомендовали не отказываться от оплаты с помощью наличных денег.

На трассе «Таврида» начали строить заправки и зоны отдыха. Возле трассы «Таврида» в Белогорском районе начали строить многофункциональную зону, сообщил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко во время посещения объекта.

Две трети крымчан испытывают проблемы с парковкой. Автомобильный сайт «Дром» выяснил, что 70% крымчан испытывают проблемы с парковкой.

Власть
Британские СМИ: Путин уйдет в отставку из-за болезни Паркинсона

Британские СМИ: Путин уйдет в отставку из-за болезни Паркинсона

Президент России 68-летний Владимир Путин намерен покинуть свой пост по состоянию здоровья. У российского лидера якобы серьезное заболевание - болезнь Паркинсона.

Общество
Зима придет в Крым на следующей неделе

Зима придет в Крым на следующей неделе

Сегодня все жители и гости полуострова ощутили заметное похолодание.

Власть
Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам

Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам фото

Глава Крыма Сергей Аксенов не вышел к ветеранам крымскотатарского национального движения, родственникам арестованных и осужденных крымских татар, которые собрались под зданием Совета министров в Симферополе, требуя от него извинений за обвинения в терроризме.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе рекордные 84 случая COVID-19 за сутки

В Севастополе рекордные 84 случая COVID-19 за сутки

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 84 случая заболевания COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации