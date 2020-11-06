Власть
Трехметровый памятник Айвазовскому установят в аэропорту Симферополь
Большой памятник художнику-маринисту Ивану Айвазовскому появится напротив пассажирского терминала аэропорта Симферополь 9 ноября.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«В международном аэропорту Симферополь 9 ноября состоится торжественное открытие памятника великому художнику-маринисту Ивану Константиновичу Айвазовскому, – говорится в сообщении. – Скульптурная композиция весом более четырех тонн и высотой вместе с постаментом и основанием около 3,5 метра изготовлена автором памятника «Вежливым людям» в Симферополе и князю Владимиру в Москве – народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым».
В пресс-службе уточнили, что монумент передан в дар руководителем проекта «Аллея российскои
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе на месяц перекроют движение по одной из улиц. Улица будет перекрыта до конца ноября.
Валидаторы не надежны: крымчанам посоветовали все равно брать «наличку» в транспорт. Пассажирам общественного транспорта порекомендовали не отказываться от оплаты с помощью наличных денег.
На трассе «Таврида» начали строить заправки и зоны отдыха. Возле трассы «Таврида» в Белогорском районе начали строить многофункциональную зону, сообщил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко во время посещения объекта.
Две трети крымчан испытывают проблемы с парковкой. Автомобильный сайт «Дром» выяснил, что 70% крымчан испытывают проблемы с парковкой.
Британские СМИ: Путин уйдет в отставку из-за болезни Паркинсона
Президент России 68-летний Владимир Путин намерен покинуть свой пост по состоянию здоровья. У российского лидера якобы серьезное заболевание - болезнь Паркинсона.
Зима придет в Крым на следующей неделе
Сегодня все жители и гости полуострова ощутили заметное похолодание.
Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам фото
Глава Крыма Сергей Аксенов не вышел к ветеранам крымскотатарского национального движения, родственникам арестованных и осужденных крымских татар, которые собрались под зданием Совета министров в Симферополе, требуя от него извинений за обвинения в терроризме.
В Крыму всплеск смертей от коронавируса
Медики зафиксировали смерть шести пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму.
3 ноября
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом
6 часов назад
В Севастополе рекордные 84 случая COVID-19 за сутки
В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 84 случая заболевания COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии.