Трехметровый памятник Айвазовскому установят в аэропорту Симферополь

Большой памятник художнику-маринисту Ивану Айвазовскому появится напротив пассажирского терминала аэропорта Симферополь 9 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«В международном аэропорту Симферополь 9 ноября состоится торжественное открытие памятника великому художнику-маринисту Ивану Константиновичу Айвазовскому, – говорится в сообщении. – Скульптурная композиция весом более четырех тонн и высотой вместе с постаментом и основанием около 3,5 метра изготовлена автором памятника «Вежливым людям» в Симферополе и князю Владимиру в Москве – народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым».

В пресс-службе уточнили, что монумент передан в дар руководителем проекта «Аллея российскои

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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