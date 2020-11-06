Суд приговорил крымчанок к заключению в колонии по обвинению в мошенничестве

Алуштинский городской суд вынес приговор в отношении двух местных жительниц, которых признали виновными в мошенничестве на сумму более 140 млн рублей.

Женщин приговорили к 12 и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Об этом сообщает российская пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Мать и дочь на протяжении более 5 лет, начиная с 2011 года, убеждали потерпевших передавать им денежные средства в качестве якобы вкладов в их деятельность в сфере обмена валют и продажи кофе с последующей выплатой высоких дивидендов. Получая от потерпевших денежные средства, вводили их в заблуждение о надежности таких вкладов», – говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что женщины под предлогом вложения денег в получение лицензии на осуществление банковских операций, а также открытия банка, предлагали потерпевшим стать его учредителями, уговаривая таким образом передать женщинам деньги в качестве вклада в указанный «бизнес-проект». Полученными деньгами женщины распоряжались по своему усмотрению, отметили в прокуратуре.

По данным ведомства, жительницы Алушты совершили 21 преступление, связанные с мошенничеством.

Приговор в законную силу пока не вступил, добавили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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