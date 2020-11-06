Власть
Советником губернатора Севастополя назначен политтехнолог из Сибири
Красноярец Сергей Толмачев назначен советником губернатора Севастополя.
Он будет курировать вопросы внутренней и информационной политики, сообщает на своей странице в Facebook политтехнолог Евгений Минченко.
«Сергей Александрович – один из самых опытных политтехнологов России. Соавтор книги «Десять шагов по вертикали». Провел несколько сотен избирательных кампаний в России и за рубежом», - написал Минченко.
Сергей Толмачев родился в 1972 году в Красноярске. В 1994 году окончил физический факультет Красноярского государственного университета. Изучал психологию, проводил выездные школы для детей, преподавал, работал с трудными подростками в Центре социальной адаптации.
После окончания университета также занимался политическим консалтингом. С 2000 года был директором агентства социальных коммуникаций.
Известно, что сейчас Сергей Толмачев является депутатом Законодательного Собрания Красноярского края, его избрали на этот пост в 2016 году. Он входит в состав комитетов по природным ресурсам и экологии, а также по строительству и ЖКХ. При переводе на работу в правительстве Севастополя ему, вероятно, придется сложить свои полномочия в Сибири.
Сообщается, что во время предвыборной кампании Михаила Развожаева Толмачев возглавлял его избирательный штаб. В итоге Развожаев победил на выборах с 85,72% голосов избирателей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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