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Власть

Советником губернатора Севастополя назначен политтехнолог из Сибири

Красноярец Сергей Толмачев назначен советником губернатора Севастополя.

Он будет курировать вопросы внутренней и информационной политики, сообщает на своей странице в Facebook политтехнолог Евгений Минченко.

«Сергей Александрович – один из самых опытных политтехнологов России. Соавтор книги «Десять шагов по вертикали». Провел несколько сотен избирательных кампаний в России и за рубежом», - написал Минченко.

Сергей Толмачев родился в 1972 году в Красноярске. В 1994 году окончил физический факультет Красноярского государственного университета. Изучал психологию, проводил выездные школы для детей, преподавал, работал с трудными подростками в Центре социальной адаптации.

После окончания университета также занимался политическим консалтингом. С 2000 года был директором агентства социальных коммуникаций.

Известно, что сейчас Сергей Толмачев является депутатом Законодательного Собрания Красноярского края, его избрали на этот пост в 2016 году. Он входит в состав комитетов по природным ресурсам и экологии, а также по строительству и ЖКХ. При переводе на работу в правительстве Севастополя ему, вероятно, придется сложить свои полномочия в Сибири.

Сообщается, что во время предвыборной кампании Михаила Развожаева Толмачев возглавлял его избирательный штаб. В итоге Развожаев победил на выборах с 85,72% голосов избирателей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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