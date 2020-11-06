Власть
Симферопольцу грозит 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков
В Симферополе задержали местного жителя, который занимался закладками наркотических средств.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как отметили в ведомстве, у 22-летнего симферопольца при личном досмотре обнаружили телефон, с которого велась переписка с куратором по реализации наркотиков.
«Задержанный объяснил, что является закладчиком и дома хранит партию наркотических средств – амфетамин. Ранее подозреваемый привлекался к ответственности за уголовные преступления», - сообщили в пресс-службе.
Дома у симферопольца обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом бежевого цвета. Как показала экспертиза, порошок весом 11 граммов содержит мефедрон.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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