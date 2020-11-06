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Власть

Симферопольцу грозит 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков

В Симферополе задержали местного жителя, который занимался закладками наркотических средств.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как отметили в ведомстве, у 22-летнего симферопольца при личном досмотре обнаружили телефон, с которого велась переписка с куратором по реализации наркотиков.

«Задержанный объяснил, что является закладчиком и дома хранит партию наркотических средств – амфетамин. Ранее подозреваемый привлекался к ответственности за уголовные преступления», - сообщили в пресс-службе.

Дома у симферопольца обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом бежевого цвета. Как показала экспертиза, порошок весом 11 граммов содержит мефедрон.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин в теплицах выращивал коноплю. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в рамках оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность 37-летнего жителя Симферопольского района, который организовал выращивание в теплицах наркосодержащих растений.

В Крыму задержали наркоторговцев с крупной партией марихуаны. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с коллегами из МВД по Республике Крым задержали двух жителей Белогорского района, 1991 г.р., у которых обнаружена крупная партия марихуаны.

Жительницы Севастополя разбрасывали наркотики по Балаклаве. Уголовное дело двух представительниц прекрасного пола, в промышленных масштабах изготовлявших в Севастополе наркотики, передано в суд.

Транспортные полицейские задержали двух наркоторговцев в Симферополе. Полицейские во время операции «Мак» задержали двух молодых людей, которые делали закладки с наркотиками возле железной дороги на участке Симферополь – станция Молодежное.

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