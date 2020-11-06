Происшествия
Севастопольца будут судить за травмирование туристки
фото © Новости Крыма
Неоднократно судимый житель Севастополя, который предоставлял незаконные развлекательные услуги на пляже, предстанет перед судом за травмирование отдыхающей.
Об этом сообщила пресс-служба крымского линейного управления МВД России на транспорте.
«Летом 2019 года на одном из пляжей Севастополя 37-летняя женщина оплатила прогулку на водном аттракционе «банан». Мужчина, управлявший маломерным судном с прицепленным «бананом», в ходе катания намеренно перевернул его, в результате чего все пассажиры оказались в воде. При падении женщина получила удар тупым предметом в район головы и на берегу почувствовала резкое ухудшение здоровья. В лечебном учреждении, куда она была госпитализирована, медиками зафиксированы переломы части лица и экстренно проведена операция», – говорится в сообщении.
Суд признал владельца аттракциона виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), назначено наказание в виде штрафа. Также в отношении неоднократно судимого севастопольца было возбуждено уголовное дело, по части 1 статьи 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
В настоящее время предварительное расследование завершено, уголовное дело с утвердительным обвинительным постановлением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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