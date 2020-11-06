Прогноз погоды в Крыму на пятницу 6 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 6 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман видимость 200-500 метров), уровень опасности желтый, ветер (местами северо-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами северо-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами северо-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами северо-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 97 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 86 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северный 24 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 93 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северный 30 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 91 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью около 11 градусов. Ветер С 28 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 83 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северный 19 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 92 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 95 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 92 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 79 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 7 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 94 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 17, в Николаевке - 17, в Севастополе - 17, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 17, в Ялте - 16 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 29, на Кипре - 27, в Одессе - 16, в Сочи - 20, в Турции - 25, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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