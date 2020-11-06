Власть
Пригретых прошлой властью охотников изгнали из севастопольских лесов
Суд признал недействительным заключенное Севприроднадзором и ООО «Кордон Мекензи» соглашение.
Охотхозяйственное соглашение Севприроднадзора и ООО «Кордон Мекензи», по которому фирма получила в 49-летнее пользование 6 156 га угодий и право отстрела животных, — недействительное. Решение об этом вынес арбитражный суд Севастополя по иску прокуратуры города.
Сделку стороны совершили в 2017 году, когда главой Севастополя был Дмитрий Овсянников. Надзорное ведомство, проверив исполнение федеральных законов об охоте, охране природы и использовании земель при предоставлении компании земельных и лесных участков, инициировала тяжбу. По закону, охотхозяйственное соглашение заключается по итогам аукциона на право заключения такого соглашения, но в случае ООО «Кордон Мекензи» этого не было.
«Нарушение данного требования Закона влечет ничтожность заключенной сделки, — отметил суд. — Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке (статья 167 Гражданского кодекса Российской Федерации). Недействительность охотхозяйственного соглашения влечет недействительность дополнительных соглашений к нему, в связи с чем соглашение является недействительным с учетом всех заключенных к нему дополнительных соглашений».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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