Поклонская рассказала о возможном назначении ее на пост омбудсмена

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская назвала информацию о ее назначении на должность уполномоченного по правам человека в РФ слухами.

Об этом пишет РИА Новости.

Однако депутат сообщила о готовности «выполнять любой вверенный участок работы во благо людей и страны».

Информация о назначении Поклонской омбудсменом появилась ранее в Telegram-каналах.

По их сообщениям, депутат якобы займет указанную должность после прекращения депутатских полномочий в 2021 году.

«Сейчас эта информация является лишь слухами. Я же отношусь серьезно только к официальным заявлениям и решениям нашего президента. Поэтому любой участок работы, вверенный мне Владимиром Владимировичем (Путиным), буду выполнять во благо людей и нашей страны», - сказала Поклонская.

На данный момент пост уполномоченного по правам человека в РФ занимает Татьяна Москалькова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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