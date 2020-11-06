Власть
Поклонская рассказала о возможном назначении ее на пост омбудсмена
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская назвала информацию о ее назначении на должность уполномоченного по правам человека в РФ слухами.
Об этом пишет РИА Новости.
Однако депутат сообщила о готовности «выполнять любой вверенный участок работы во благо людей и страны».
Информация о назначении Поклонской омбудсменом появилась ранее в Telegram-каналах.
По их сообщениям, депутат якобы займет указанную должность после прекращения депутатских полномочий в 2021 году.
«Сейчас эта информация является лишь слухами. Я же отношусь серьезно только к официальным заявлениям и решениям нашего президента. Поэтому любой участок работы, вверенный мне Владимиром Владимировичем (Путиным), буду выполнять во благо людей и нашей страны», - сказала Поклонская.
На данный момент пост уполномоченного по правам человека в РФ занимает Татьяна Москалькова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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