Происшествия
Под Феодосией обнаружили бешеную лису
В селе Береговое под Феодосией обнаружили еще один случай бешенства, носителем вируса оказалась лиса.
Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В связи с этим в частном домовладении, где была обнаружена лиса, установили карантин на два месяца.
По данным ведомства, всего за истекший период 2020 года на полуострове зафиксировано 15 случаев бешенства: 14 – на территории Крыма, 1 – в Севастополе.
В марте этого года в селе Мирное Симферопольского района Крыма также зафиксировали случай бешенства дикой лисы.
Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabiesvirus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму пенсионер сбил на пешеходном переходе 70-летнюю женщину и скрылся. В Крыму задержали пожилого водителя, который сбил пенсионерку и скрылся с места преступления.
От последствий COVID-19 скончался хранитель истории Севастополя. Вчера в городской больнице № 9 скончался от последствий новой коронавирусной инфекции Валерий Крестьянников - историк, архивист, с 1998 по 2008 годы - директор Государственного архива города Севастополя.
В Крыму двое мужчин погибли от отравления газом. Следственный комитет России по Крыму и Севастополю начал проверку по факту гибели двоих мужчин в Бахчисарайском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Севастополе грибники нашли мину на боевом взводе. Вход в лес мог обернуться совсем не «тихой рыбалкой».
Ученые назвали «неуязвимую» для COVID-19 часть организма
Американские ученые из Университета Вашингтона заявили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм.
В Севастополе заболеваемость COVID выше, чем в Крыму
Уровень заболеваемости COVID-19 в Севастополе выше, чем в среднем по Республике Крым.
Крымчанин попался на инсценировке собственного ограбления
Бахчисарайские полицейские привлекли к ответственности местного жителя за совершение заведомо ложного доноса.
В Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом за сутки
За 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания.
24 часа назад
В Крыму могут ограничить переводы с карт пенсионеров
18 часов назад
Ничего не помогает: уровень воды снизился до критических отметок во всех водохранилищах Крыма
15 часов назад
В Севастополе грибники нашли мину на боевом взводефото
20 часов назад
В Крыму повысят тарифы на коммунальные услуги
В Крыму и Севастополе повысят тарифы на коммунальные услуги.