Под Феодосией обнаружили бешеную лису

В селе Береговое под Феодосией обнаружили еще один случай бешенства, носителем вируса оказалась лиса.

Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В связи с этим в частном домовладении, где была обнаружена лиса, установили карантин на два месяца.

По данным ведомства, всего за истекший период 2020 года на полуострове зафиксировано 15 случаев бешенства: 14 – на территории Крыма, 1 – в Севастополе.

В марте этого года в селе Мирное Симферопольского района Крыма также зафиксировали случай бешенства дикой лисы.

Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabiesvirus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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