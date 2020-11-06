Названы причины, которые мешают росту турпотока в Крым

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Основными проблемами туристической отрасли, способными повлиять на турпоток, являются недостаток номерного фонда и транспортные проблемы в городах Крыма.

К такому выводу пришли специалисты министерства курортов и туризма республики по итогам сезона 2020 года.

«Необычный сезон позволил выявить многие моменты – у нас есть дополнительные потребности в номерном фонде во всех ценовых категориях, у нас есть и сохраняются проблемы с внутригородской логистикой – проезды, парковки. И муниципалитеты не предпринимают достаточных действий в этом направлении, хотя это решаемо, это можно и нужно делать», – сообщили в министерстве.

В минкурортов также считают, что Крыму не хватает благоустроенных общественных пространств, парковок, проходов. Постоянной задачей для привлечения и удержания туристов является поддержание надлежащего уровня обслуживания. «Вопросы сервиса, как для любого туристического региона, актуальны всегда – сервис всегда нужно улучшать, за ним всегда нужно следить, – объяснили в министерстве. – Многие сферы, не связанные напрямую с туризмом, являются смежными. Все, что касается сферы обслуживания, общепита, транспорта, АЗС и прочего – и здесь есть, над чем работать с точки зрения сервиса».

Важным фактором для повышения уровня обслуживания является конкуренция. В частности, это касается отелей и гостиниц, готовых за адекватную цену предоставить лучший сервис. «Безусловно, менеджмент самих отелей также нуждается в совершенствовании, но самый главный фактор для улучшения во всех сферах – это, конечно, конкуренция. Особенно это актуально для средств размещения, где конкуренция повлияет на общую картину, когда появится достаточное количество отелей и гостиниц, готовых за адекватную цену предоставить лучший сервис», – добавили в минкурортов.

По данным министерства, за 2014-2020 в Республике Крым было открыто 43 новых объекта размещения с общим номерным фондом 2793 номеров. Еще в 334 объектах размещения была проведена модернизация. При этом только в 2019 году было открыто 8 новых объектов размещения с количеством номерного фонда, сопоставимого с тем, что было построено за предыдущие четыре года с 2014 по 2018 г включительно. В 2020 году было открыто 7 новых объектов размещения на 525 номеров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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