Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.6
воздух +7
море +17

Курортный сезон

Названы причины, которые мешают росту турпотока в Крым

17:16 пятница, 6 ноября 2020
Названы причины, которые мешают росту турпотока в Крым

фото © ria.ru

Основными проблемами туристической отрасли, способными повлиять на турпоток, являются недостаток номерного фонда и транспортные проблемы в городах Крыма.

К такому выводу пришли специалисты министерства курортов и туризма республики по итогам сезона 2020 года.

«Необычный сезон позволил выявить многие моменты – у нас есть дополнительные потребности в номерном фонде во всех ценовых категориях, у нас есть и сохраняются проблемы с внутригородской логистикой – проезды, парковки. И муниципалитеты не предпринимают достаточных действий в этом направлении, хотя это решаемо, это можно и нужно делать», – сообщили в министерстве.

В минкурортов также считают, что Крыму не хватает благоустроенных общественных пространств, парковок, проходов. Постоянной задачей для привлечения и удержания туристов является поддержание надлежащего уровня обслуживания. «Вопросы сервиса, как для любого туристического региона, актуальны всегда – сервис всегда нужно улучшать, за ним всегда нужно следить, – объяснили в министерстве. – Многие сферы, не связанные напрямую с туризмом, являются смежными. Все, что касается сферы обслуживания, общепита, транспорта, АЗС и прочего – и здесь есть, над чем работать с точки зрения сервиса».

Важным фактором для повышения уровня обслуживания является конкуренция. В частности, это касается отелей и гостиниц, готовых за адекватную цену предоставить лучший сервис. «Безусловно, менеджмент самих отелей также нуждается в совершенствовании, но самый главный фактор для улучшения во всех сферах – это, конечно, конкуренция. Особенно это актуально для средств размещения, где конкуренция повлияет на общую картину, когда появится достаточное количество отелей и гостиниц, готовых за адекватную цену предоставить лучший сервис», – добавили в минкурортов.

По данным министерства, за 2014-2020 в Республике Крым было открыто 43 новых объекта размещения с общим номерным фондом 2793 номеров. Еще в 334 объектах размещения была проведена модернизация. При этом только в 2019 году было открыто 8 новых объектов размещения с количеством номерного фонда, сопоставимого с тем, что было построено за предыдущие четыре года с 2014 по 2018 г включительно. В 2020 году было открыто 7 новых объектов размещения на 525 номеров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму решили, что половина туристов вернется в Крым в следующем году. Выразили намерения приехать в Крым еще раз 96% туристов, отдохнувших в Крыму, в том числе 50% – уже в следующем году, 46% – в ближайшие 5 лет.

Онищенко назвал преимущество Крыма перед Турцией для туристов. Ситуация с коронавирусом в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края не в порядке, однако она контролируемая.

Крым в 2020-м году заработал на туристах 2,3 млрд рублей. Туристическая отрасль за девять месяцев 2020 года принесла Республике Крым почти 2,3 млрд рублей в виде налоговых поступлений.

Туротрасль просит о продлении мер поддержки до марта 2021 года. Туристическая отрасль России просит продлить меры господдержки до марта следующего года.

Власть
Британские СМИ: Путин уйдет в отставку из-за болезни Паркинсона

Британские СМИ: Путин уйдет в отставку из-за болезни Паркинсона

Президент России 68-летний Владимир Путин намерен покинуть свой пост по состоянию здоровья. У российского лидера якобы серьезное заболевание - болезнь Паркинсона.

Общество
Зима придет в Крым на следующей неделе

Зима придет в Крым на следующей неделе

Сегодня все жители и гости полуострова ощутили заметное похолодание.

Власть
Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам

Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам фото

Глава Крыма Сергей Аксенов не вышел к ветеранам крымскотатарского национального движения, родственникам арестованных и осужденных крымских татар, которые собрались под зданием Совета министров в Симферополе, требуя от него извинений за обвинения в терроризме.

Происшествия
Севастопольца будут судить за травмирование туристки

Севастопольца будут судить за травмирование туристки

Неоднократно судимый житель Севастополя, который предоставлял незаконные развлекательные услуги на пляже, предстанет перед судом за травмирование отдыхающей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации