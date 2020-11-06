Медики главной детской больницы Крыма получили «голые» оклады

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Сотрудники Республиканской детской клинической больницы в Симферополе получили за октябрь оклады без положенных стимулирующих выплат, и то лишь после публикации обращения в соцсетях и визита проверяющих.

Об этом сообщил источник в РДКБ.

«Как только приехала проверка, нам в среду (4 ноября) вечером перевели по полторы тысячи рублей и в четверг (5 ноября) еще тысячу, – рассказал врач, работающий в медучреждении более пяти лет. – До этого нам дали даже меньше, чем голая ставка. У меня голая ставка 12,5 тыс рублей – вот сейчас после этих доплат хоть она получилась. Но никого из администрации не сняли после проверки».

1 ноября в социальных сетях появилось открытое обращение к главе Крыма пользователя «Владимир Петрич», который написал, что работники Республиканской детской клинической больницы получили урезанные зарплаты за октябрь. «Сотрудники Симферопольской больницы РДКБ получили зарплату за октябрь и недосчитались заработанных ими денег. Кто 3, кто 5, а некоторые и 7 тыс руб, – написал он. – На сайте больницы появилось письмо, где черным на белом написано, что и ноябрь, и декабрь зарплаты в полном объеме не будет и, возможно, это распространится и на следующий год».

К обращению пользователь приложил копию упоминаемого документа. Из текста следует, что положенных выплат не будет в связи с невыполнением госзадания в рамках ОМС. Однако после визита проверяющих якобы выяснилось, что годовой план медучреждение выполнило еще до конца сентября.

Как уточнил источник агентства, автором обращения является супруг одной из медсестер, работающих в больнице.

Министерство здравоохранения Республики Крым, в свою очередь, 6 ноября опубликовало комментарий под обращением «Владимира Петрича» с заверениями, что стимулирующие выплаты за октябрь сотрудники больницы получили в полном объеме.

«По информации, представленной администрацией ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», по состоянию на 31.10.2020 гарантированные выплаты по заработной плате (компенсационные выплаты за вредные условия труда, работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение, ночные, сверхурочные, выходные, праздничные), стимулирующие выплаты (надбавка за категорию, выслугу лет и т.д.), оплата работы по совместительству и совмещению), выплачены в полном объеме, – говорится в сообщении. – Выплата стимулирующих средств осуществлена 03.11.2020 (премия за высокие результаты работы в октябре) и 05.11.2020 (премия по итогам работы за октябрь 2020 г.)».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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