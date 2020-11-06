Крымскую вакцину от коронавируса уже тестируют на животных

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Ученые из Крымского федерального университета начали тестировать разработанную ими вакцину от COVID-19 на животных.

Об этом сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и разработки ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Владимир Оберемок.По его словам, тестирование препарата проводится на кроликах, а некоторые параллельные разработки, связанные с вакциной - на мышах.

«Перед тем как перейти к человеку, мы решили запустить промежуточный этап на животных. Собственно, так в мире и делается. О результатах сейчас сложно говорить, но есть моменты и процессы, которые обнадеживают, но сказать о них с уверенностью мы сможем через некоторое время, после обработки результатов. Пока мы только проводим эксперименты», - поделился ученый.

Специалист добавил, что многие коллеги положительно отреагировали на новость о разработке альтернативной вакцины от коронавируса.

«Коллеги звонили из Москвы, из-за рубежа – им это интересно, они нас поздравляли. Сейчас мы решили удостовериться в состоятельности идеи. А дальше, пожалуй, помощь нам будет нужна, когда мы будем выходить на «большую сцену». Стараемся прийти к финалу, который позволит нам сказать – «наша вакцина хороша», а после уже можно привлечь к этому проекту инвестора», - уточнил Оберемок.

Ученый подчеркнул, что во многом эксперименты проводятся учеными за свой счет. «Иногда достаточно долго приходится ждать помощи. Если пытаться расшевелить систему для перспективной идеи, то пропадет и желание, не заметишь, как пробежит 10 лет. Мы находим самые простые и эффективные схемы проверки наших идей, чтобы справиться с задачей самостоятельно», - заключил эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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