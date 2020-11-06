Крымские медики отмечают рост числа пациентов с критической ишемией

фото © Новости Крыма

В Крыму увеличилось количество пациентов с явлениями критической ишемии нижних конечностей на фоне коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил заведующий отделением хирургии №2 Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета Вячеслав Михайличенко.

Медики отмечают, это связано как с загрузкой системы здравоохранения республики, так и с тромботическими осложнениями, к которым приводит COVID-19.

Рост атеротромбозов у пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей, перенесших коронавирусную инфекцию, связан с разрушением форменных элементов крови. Коронавирусная инфекция вызывает тромбообразование у пациентов, и если у кого-то ситуация с атеросклерозом критическая, она усугубляется. Кровь начинает сворачиваться там, где еще 2-3 года этого бы не было. Риск тромбообразования увеличивается, поэтому при лечении коронавируса назначаются гепарины, – рассказал заведующий отделением хирургии №2 Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского Вячеслав Михайличенко.

По его словам, сейчас пациентов с данной патологией стало в 3-4 раза больше, чем до пандемии.

У нас нет сосудистого отделения, и мы не специализируемся только на данной проблеме, но если раньше мы делали 1-2 операции в месяц, то сейчас 3-4 в неделю.

Стоит отметить, что рост обращений пациентов с данной патологией связан и с отсутствием специализированной помощи в районах Крыма и карантинными ограничениями в республиканской больнице. Это патология, которая лечится только хирургически, а уже потом с помощью медикаментов. У нас в клинике есть все необходимое для выполнения реконструктивных операций на инфраренальном отделе аорты и артериях нижних конечностей, – отметил Михайличенко.

Медик добавил, что основными признаками артериальной ишемии являются острая боль, которая усиливается при нагрузке, онемение и похолодание конечностей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В больницах Крыма большинство пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии. В Крыму 66 пациентов с COVID-19 находятся в стационарах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Два человека с COVID-19 скончались в Крыму. Медики зафиксировали смерть двух пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму за минувшие сутки.

В Севастополе больше 80 случаев COVID-19 за сутки: оперативная сводка. В Севастополе за сутки был зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19.

В Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом за сутки. За 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания.