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Власть

Крымчанмн осужден за помощь в подкупе инспектора ГИБДД

09:05 пятница, 6 ноября 2020
Саки

Житель Сакского района осужден за посредничество во взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Сакский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», – говорится в сообщении.

Мужчина в январе 2015 года выступил посредником, передав инспектору отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения взятку в размере 100 тысяч рублей.

Деньги были переданы от имени знакомого осужденного, который хотел избежать привлечения к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. «Суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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