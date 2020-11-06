Власть
Крымчанмн осужден за помощь в подкупе инспектора ГИБДД
Житель Сакского района осужден за посредничество во взяточничестве.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Сакский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», – говорится в сообщении.
Мужчина в январе 2015 года выступил посредником, передав инспектору отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения взятку в размере 100 тысяч рублей.
Деньги были переданы от имени знакомого осужденного, который хотел избежать привлечения к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. «Суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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