Какой сегодня праздник 6 ноября

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Сегодня, 6 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

День Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» православные христиане празднуют 6 ноября. В этот день в 1688 году свершилось первое чудо от иконы.

Впервые икона прославилась как чудотворная в 1688 году, когда она находилась в Преображенской церкви в Москве. Чудо, которое явила икона, заключалось в исцелении родной сестры Патриарха Московского Иоакима. Жившая в Москве на Ордынке, она долгое время страдала неизлечимой болезнью - незаживающей язвой в боку. По преданию, взывая к Богородице об избавлении от болезни, Евфимия услышала голос, велевший ей идти в храм Преображения.

После молебна над иконой женщина излечилась - это стало первым чудом от иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». С того времени, согласно церковному преданию, образ являл еще много чудесных исцелений.

Международный день памяти животных, погибших от рук человека

Во всем мире 6 ноября зажигают свечи в память о животных, погибших от рук людей. Люди являются главной причиной массовой гибели животных.

Нелегальный рынок торговли экзотическими животными вышел на второе место по объему после наркотиков, оставив позади даже нелегальную торговлю оружием. Его объемы составляют от шести до двадцати миллиардов долларов в год. Ежегодно в мире незаконно продают от 25 до 30 тысяч приматов, 2-3 миллиона живых птиц, 500 тысяч попугаев. По другим данным ежегодно в мире ловится для продажи около пяти миллионов птиц, из которых миллион - редких видов. Более 60% отловленных для продажи диких птиц гибнет при транспортировке.

День Арефы (Русский светец)

Народный праздник «Русский светец» отмечается 6 ноября (по старому стилю - 24 октября). В этот день верующие православной церкви почитают икону Богородицы «Всех скорбящих Радость». Другие названия праздника: «Светец», «Скорбящая Божья Мать», «День Арефы», «Афанасий».

Также сегодня, 6 ноября, отмечают такие праздники:

- Всемирный день без бумаги (World Paper Free Day)

- День Конституции Республики Татарстан

- Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

- День работника службы делопроизводства и режима уголовно-исполнительной системы РФ

- День освобождения Киева

- День поиска центра города

- День осведомленности о стрессе (Stress Awareness Day)

- День саксофона (National Saxophone Day) в США

- День борьбы с малярией (Malaria Day in the Americas)

- День Конституции Доминиканы

- День работника культуры Узбекистана

- День шведской культуры в Финляндии

- День Конституции Таджикистана

- День Зеленого марша в Марокко

- День банковского работника в Аргентине

Сегодня именины празднуют: Иван, Феофил, Афанасий, Акакий, Папий (Папа), Сисой, Арефий (Арефа), Елезвой, Нердон, Синклитикия (Секлетея).

Что происходило 6 ноября в прошлые годы

1632 - был смертельно ранен король Швеции Густав II Адольф («Северный Лев»), один из самых образованных монархов своего времени.

1736 - Марбургский университет Германии принимает в свои ряды Михаила Ломоносова.

1887 - в Шотландии основан футбольный клуб Селтик.

1923 - начинается Краковское восстание в Польшевсеобщая вооруженная политическая забастовка.

1931 - в Москве луганчане представили самый мощный серийный грузовой паровоз в истории СССР.

1935 - первый вылет осуществил британский истребитель Хоукер Харрикейн.

1986 - главным тренером Манчестер Юнайтед стал шотландец Алекс Фергюсон, который впоследствии сделал клуб одним из самых титулованных в Европе.

1986 - на станции Користовка (Одесская область) произошла одна из крупнейших в мире железнодорожных катастроф, виновными признаны машинист и его помощник.

1991 - национальный праздник Кувейтав этот день была потушена последняя нефтяная скважина, подожженная иракскими оккупантами.

2008 - террористка-смертница взрывает себя на остановке общественного транспорта во Владикавказе.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 ноября. Какие праздники будут завтра?

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