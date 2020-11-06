Износ тепловых сетей в Крыму составляет 89 процентов

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Директор филиала «Крымтеплокоммунэнерго» в Ялте Георгий Осипов утверждает, что по заключению Ростехнадзора износ тепловых сетей Крыму составляет 89%.

При этом, по его словам, в 2020 году в Ялте произвели замену одного километра теплотрассы из 98.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Ялты.

«Трубам по 40-50 лет. Это же касается и нашего города. На балансе ялтинского филиала 98 км теплотрассы, из которых один километр был заменен в этом году», – подчеркнул Осипов.

Он также добавил, что в Ялте запущены не все котельные – прежде всего речь идет о тех, которые работают на мазуте.

«Есть также неполадки, из-за которых некоторые жильцы еще не получают тепло. Несмотря на то, что мы проводим весной гидроиспытания, при подаче теплоносителя выявляются утечки и порывы на теплотрассах. Конечно же, это происходит, прежде всего, из-за изношенности труб. Но до конца недели тепло поступит во все дома», – сказал Георгий Осипов.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале отопительного сезона в Крыму с 27 октября. В Симферополе на прошлой неделе власти сообщили, что в первую очередь тепло получат объекты социальной сферы: школы, детские сады, больницы.

На прошлой неделе Аксенов сказал, что все котельные на полуострове заработают на полную мощность до 15 ноября.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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