Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.7
воздух +11
море +17

Власть

Износ тепловых сетей в Крыму составляет 89 процентов

09:45 пятница, 6 ноября 2020
Износ тепловых сетей в Крыму составляет 89 процентов

фото © Новости Крыма

Директор филиала «Крымтеплокоммунэнерго» в Ялте Георгий Осипов утверждает, что по заключению Ростехнадзора износ тепловых сетей Крыму составляет 89%.

При этом, по его словам, в 2020 году в Ялте произвели замену одного километра теплотрассы из 98.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Ялты.

«Трубам по 40-50 лет. Это же касается и нашего города. На балансе ялтинского филиала 98 км теплотрассы, из которых один километр был заменен в этом году», – подчеркнул Осипов.

Он также добавил, что в Ялте запущены не все котельные – прежде всего речь идет о тех, которые работают на мазуте.

«Есть также неполадки, из-за которых некоторые жильцы еще не получают тепло. Несмотря на то, что мы проводим весной гидроиспытания, при подаче теплоносителя выявляются утечки и порывы на теплотрассах. Конечно же, это происходит, прежде всего, из-за изношенности труб. Но до конца недели тепло поступит во все дома», – сказал Георгий Осипов.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале отопительного сезона в Крыму с 27 октября. В Симферополе на прошлой неделе власти сообщили, что в первую очередь тепло получат объекты социальной сферы: школы, детские сады, больницы.

На прошлой неделе Аксенов сказал, что все котельные на полуострове заработают на полную мощность до 15 ноября.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ничего не помогает: уровень воды снизился до критических отметок во всех водохранилищах Крыма. За прошедшие три месяца с момента запуска временного водовода из Тайганского водохранилища Симферопольское водохранилище получило 1,635 миллиона кубометров воды.

Водохранилища Крыма за год обмелели на 70 млн кубов. Общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма к началу ноября 2020 года оказался на 70,066 млн кубометров воды меньше, чем к началу ноября 2019 года.

Осадки в октябре ничего не принесли в крымские водохранилища. Запасы воды в крымских водохранилищах естественного стока сократились в октябре на 8,6 млн кубометров.

Власти Крыма решили расчистить дно трех водохранилищ. В Крыму решили расчистить дно трех водохранилищ.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе рекордные 84 случая COVID-19 за сутки

В Севастополе рекордные 84 случая COVID-19 за сутки

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 84 случая заболевания COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Ученые назвали «неуязвимую» для COVID-19 часть организма

Ученые назвали «неуязвимую» для COVID-19 часть организма

Американские ученые из Университета Вашингтона заявили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм.

Власть
«Культурные» чиновники Севастополя скрыли 4,8 млн рублей доходов

«Культурные» чиновники Севастополя скрыли 4,8 млн рублей доходов

Прокуратура Севастополя нашла 148 нарушений в учреждениях культуры и образования.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации