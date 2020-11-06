Главную роль в новом сериале ТНТ получила уроженка Симферополя

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Уроженка Симферополя, а ныне московская актриса театра и кино Ангелина Миримская снялась в новом сериале ТНТ «Иванько».

Она получила главную роль - скромной учительницы английского языка Вали.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, рассказывая о своей героине, Ангелина отмечает, что ее Валя - маленький ребенок, заключенный в тело взрослого человека. Она и правда немного странная, как раз из-за своего детского мировоззрения.

Истории Вали Иванько и актрисы Ангелины Миримской тоже немного похожи. Валя - потомственный учитель, тогда как Ангелина продолжает в семье актерскую династию, - ее мама народная артистка Российской Федерации Ольга Блок-Миримская, актриса Театра Олега Табакова. Там же работает и Ангелина. Но это не мешает ей часто бывать в родном Крыму.

Премьера нового комедийного сериала «Иванько» состоялась 2 ноября. Серии выходят в 20:00 с понедельника по четверг на ТНТ.

Напомним, в центре сюжета «Иванько» - дружеские отношения трех женщин: скромной учительницы английского Вали, преподавательницы танцев и разбитной тамады Насти и учительницы биологии Ярославы. Героиням чуть за 30, и каждой из них кажется, что проблемы подруги куда серьезнее, чем ее собственные. В погоне за счастьем подруги постоянно спотыкаются, наступают на одни и те же грабли, усугубляя и без того навалившиеся проблемы с личной жизнью, работой, родителями.

СПРАВКА: Ангелина Миримская родилась в Симферополе в 1982 году. Ее мама, Ольга Блок-Миримская (дальняя родственница великого русского поэта Александра Блока), в то время была актрисой Симферопольского театра драмы и заочно училась в ГИТИСе. Позже Ольгу Ивановну пригласили в труппу Театра Олега Табакова, и семья Миримских перебралась в Москву.

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