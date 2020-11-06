Водный кризис
Развитие сюжета: Ничего не помогает: уровень воды снизился до критических отметок во всех водохранилищах Крыма ● Водохранилища Крыма за год обмелели на 70 млн кубов ● Осадки в октябре ничего не принесли в крымские водохранилища ● Власти Крыма решили расчистить дно трех водохранилищ ● Проблемы с водой в Крыму могут отпугнуть туристов
Эколог объяснил, как можно быстрее вернуть водоснабжение в Крым
фото © Новости Крыма
Вопросы отходов должны быть решены при возведении опреснительных установок на территории Крымского полуострова, заявил эколог Андрей Фролов.
До сих пор вопрос строительства установок по опреснению воды в Крыму остается открытым. Последнее решение примут после анализа социальной и экономической эффективности этих работ.
Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы заявил, что все проблемы с водой появились из-за действующей власти на Украине, пишет Nation News.
«Все проблемы были бы решены, если бы был открыт Северо-Крымский канал, который построен был еще в советское время. Это было бы гораздо проще, быстрее и эффективнее», — подчеркнул эколог.
По его словам, Россия ищет альтернативные методы обеспечения Крыма водой. С точки зрения экологии это не так уж и просто, поскольку опреснение воды требует достаточно большой энергии. Кроме того, Фролов добавил, что при строительстве опреснительных установок в Крыму необходимо решить вопросы выброса отходов.
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