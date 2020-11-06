Эколог объяснил, как можно быстрее вернуть водоснабжение в Крым

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Вопросы отходов должны быть решены при возведении опреснительных установок на территории Крымского полуострова, заявил эколог Андрей Фролов.

До сих пор вопрос строительства установок по опреснению воды в Крыму остается открытым. Последнее решение примут после анализа социальной и экономической эффективности этих работ.

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы заявил, что все проблемы с водой появились из-за действующей власти на Украине, пишет Nation News.

«Все проблемы были бы решены, если бы был открыт Северо-Крымский канал, который построен был еще в советское время. Это было бы гораздо проще, быстрее и эффективнее», — подчеркнул эколог.

По его словам, Россия ищет альтернативные методы обеспечения Крыма водой. С точки зрения экологии это не так уж и просто, поскольку опреснение воды требует достаточно большой энергии. Кроме того, Фролов добавил, что при строительстве опреснительных установок в Крыму необходимо решить вопросы выброса отходов.

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Ничего не помогает: уровень воды снизился до критических отметок во всех водохранилищах Крыма. За прошедшие три месяца с момента запуска временного водовода из Тайганского водохранилища Симферопольское водохранилище получило 1,635 миллиона кубометров воды.

Водохранилища Крыма за год обмелели на 70 млн кубов. Общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма к началу ноября 2020 года оказался на 70,066 млн кубометров воды меньше, чем к началу ноября 2019 года.