Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.6
воздух +7
море +17

Власть

Доходы бюджета Крыма снизились из-за COVID

16:23 пятница, 6 ноября 2020

Собственные доходы бюджета Республики Крым уменьшились за 10 месяцев текущего года почти на 2%.

Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

«За 10 месяцев текущего года собственные доходы республики приблизились к отметке в 37 млрд руб, что на 1,7% ниже прошлогоднего показателя», – говорится в сообщении.

Как отметила вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико, потеря доходов связана с пандемией коронавируса. «Потери бюджета связаны, безусловно, с коронакризисом», – отметила она.

Бюджет Крыма на 2020 год был принят в конце ноября прошлого года. Изначально объем доходов и расходов в нем был установлен в размере 183,3 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму могут ограничить переводы с карт пенсионеров. Лимит в 10 тысяч рублей планируется установить на онлайн-операции.

Обманутым дольщикам в Крыму выделили 50 млн рублей. Правительство РФ выделило более 50 миллионов рублей на выплаты пострадавшим участникам долевого строительства.

Правительство Севастополя призвали срочно заняться «дырой» в налогах. По данным ФНС, ситуация с ГУПами лучше не становится.

Вся надежда только на конкуренцию: власти России о ценах в Крыму. Цены в Крыму, на которые полноценный запуск Крымского моста принципиально пока не повлиял, возможно, снизятся благодаря конкуренции.

Власть
Британские СМИ: Путин уйдет в отставку из-за болезни Паркинсона

Британские СМИ: Путин уйдет в отставку из-за болезни Паркинсона

Президент России 68-летний Владимир Путин намерен покинуть свой пост по состоянию здоровья. У российского лидера якобы серьезное заболевание - болезнь Паркинсона.

Общество
Зима придет в Крым на следующей неделе

Зима придет в Крым на следующей неделе

Сегодня все жители и гости полуострова ощутили заметное похолодание.

Власть
Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам

Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам фото

Глава Крыма Сергей Аксенов не вышел к ветеранам крымскотатарского национального движения, родственникам арестованных и осужденных крымских татар, которые собрались под зданием Совета министров в Симферополе, требуя от него извинений за обвинения в терроризме.

Происшествия
Севастопольца будут судить за травмирование туристки

Севастопольца будут судить за травмирование туристки

Неоднократно судимый житель Севастополя, который предоставлял незаконные развлекательные услуги на пляже, предстанет перед судом за травмирование отдыхающей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации