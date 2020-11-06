Власть
Доходы бюджета Крыма снизились из-за COVID
Собственные доходы бюджета Республики Крым уменьшились за 10 месяцев текущего года почти на 2%.
Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики.
«За 10 месяцев текущего года собственные доходы республики приблизились к отметке в 37 млрд руб, что на 1,7% ниже прошлогоднего показателя», – говорится в сообщении.
Как отметила вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико, потеря доходов связана с пандемией коронавируса. «Потери бюджета связаны, безусловно, с коронакризисом», – отметила она.
Бюджет Крыма на 2020 год был принят в конце ноября прошлого года. Изначально объем доходов и расходов в нем был установлен в размере 183,3 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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