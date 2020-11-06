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Коронавирус в Крыму

Четыре пациента с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки

Коронавирус подтвержден за сутки в Севастополе у 84 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 2883.

За сутки также подтверждена смерть четырех пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 76.

Общее количество выздоровевших в городе достигло 1916, из них 43 выписаны за последние сутки.

В Крыму коронавирус подтвержден у 10494 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 6091 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 153 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму каждый третий тест на COVID-19 дает ошибочный результат. От 30 до 40% результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию могут быть ложноотрицательными.

В Севастополе рекордные 84 случая COVID-19 за сутки. В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 84 случая заболевания COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии.

В Крыму от COVID-19 cкончались еще шестеро. За минувшие сутки в Республике Крым от новой коронавирусной инфекции скончались еще шестеро пациентов.

В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом. За 5 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 130 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 30 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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