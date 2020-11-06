Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму каждый третий тест на COVID-19 дает ошибочный результат ● В Севастополе рекордные 84 случая COVID-19 за сутки ● В Крыму от COVID-19 cкончались еще шестеро ● В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом ● В Севастополе заболеваемость COVID выше, чем в Крыму
Четыре пациента с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки
Коронавирус подтвержден за сутки в Севастополе у 84 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 2883.
За сутки также подтверждена смерть четырех пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 76.
Общее количество выздоровевших в городе достигло 1916, из них 43 выписаны за последние сутки.
В Крыму коронавирус подтвержден у 10494 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 6091 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 153 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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