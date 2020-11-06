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Власть

Британские СМИ: Путин уйдет в отставку из-за болезни Паркинсона

15:16 пятница, 6 ноября 2020
Британские СМИ: Путин уйдет в отставку из-за болезни Паркинсона

фото © rbc.ru

Президент России 68-летний Владимир Путин намерен покинуть свой пост по состоянию здоровья. У российского лидера якобы серьезное заболевание - болезнь Паркинсона.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, отставка Владимира Путина запланирована на начало 2021 года. Кремлевские наблюдатели заявили, что недавние контрольные кадры показали, что у главы Кремля присутствуют симптомы болезни Паркинсона (медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы).

В Кремле уже отреагировали на публикацию британских журналистов, назвав ее «чушью».

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин не собирается покидать пост.

«Чушь это полная. У президента все хорошо со здоровьем», - цитирует Пескова РИА Новости.

Болезнь Паркинсона (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы.

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