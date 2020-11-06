Власть
Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам
фото © Крым.реалии
Глава Крыма Сергей Аксенов не вышел к ветеранам крымскотатарского национального движения, родственникам арестованных и осужденных крымских татар, которые собрались под зданием Совета министров в Симферополе, требуя от него извинений за обвинения в терроризме.
К собравшимся вышел глава Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Кангиев и предложил определить группу людей из трех-пяти человек. Он пообещал в понедельник устроить для них встречу с Аксеновым.
«Сегодня с этой пандемией это собрание уже вне закона… Сегодня глава Крыма не может принять группу. В понедельник гарантирую, что заведу на прием к главе республики. По-другому не будет», – сказал Кангиев.
Правоохранительные органы просят собравшихся разойтись.
Крымские татары требуют объяснить, почему Сергей Аксенов «допустил некорректные высказывания в отношении их детей».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам фото
Глава Крыма Сергей Аксенов не вышел к ветеранам крымскотатарского национального движения, родственникам арестованных и осужденных крымских татар, которые собрались под зданием Совета министров в Симферополе, требуя от него извинений за обвинения в терроризме.
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