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Власть

Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам

14:51 пятница, 6 ноября 2020
Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам

фото © Крым.реалии

Глава Крыма Сергей Аксенов не вышел к ветеранам крымскотатарского национального движения, родственникам арестованных и осужденных крымских татар, которые собрались под зданием Совета министров в Симферополе, требуя от него извинений за обвинения в терроризме.

К собравшимся вышел глава Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Кангиев и предложил определить группу людей из трех-пяти человек. Он пообещал в понедельник устроить для них встречу с Аксеновым.

«Сегодня с этой пандемией это собрание уже вне закона… Сегодня глава Крыма не может принять группу. В понедельник гарантирую, что заведу на прием к главе республики. По-другому не будет», – сказал Кангиев.

Правоохранительные органы просят собравшихся разойтись.

Крымские татары требуют объяснить, почему Сергей Аксенов «допустил некорректные высказывания в отношении их детей».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам

Аксенов не вышел извиняться к собравшимся у стен Совмина крымским татарам фото

Глава Крыма Сергей Аксенов не вышел к ветеранам крымскотатарского национального движения, родственникам арестованных и осужденных крымских татар, которые собрались под зданием Совета министров в Симферополе, требуя от него извинений за обвинения в терроризме.

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