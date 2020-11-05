Врач назвал главную вещь в аптечке во время пандемии

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Домашний кислородный баллончик может помочь облегчить дыхание больным коронавирусом, лечащимся на дому.

Об этом порталу «Ридус» сообщил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

По его словам, получить отравление кислородом почти невозможно, точно также, как невозможно «перепить воды».

«Многие больные коронавирусом, которые проходят лечение на дому, без назначения врача покупают кислородные баллоны. Если мы говорим про обычные баллончики, которые продаются в аптеках, то они абсолютно безопасны, - объяснил врач. - Больной использует кислород по необходимости, когда тяжело дышать. Если у пациента с коронавирусом наблюдаются трудности с дыханием, то это повод вызвать скорую помощь и продолжить лечение уже в стационаре».

Он отметил, что домашние баллоны рассчитаны на небольшие дозы, поэтому они способны только временно облегчить состояние больного, или помочь продержаться до приезда скорой.

При коронавирусе специалист также порекомендовал контролировать уровень кислорода в крови. Это можно сделать при помощи пульсоксиметра, который можно приобрести без рецепта.

«Содержание кислорода менее 95% говорит о гипоксии. Менее 90% — это критическое состояние, которое требует экстренной помощи», - подчеркнул Пурсяев.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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