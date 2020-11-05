Водохранилища Крыма за год обмелели на 70 млн кубов

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Общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма к началу ноября 2020 года оказался на 70,066 млн кубометров воды меньше, чем к началу ноября 2019 года.

К такому выводу пришли синоптики регионального гидрометцентра.

Сообщается, что прошедший месяц был аномально теплым и засушливым, а дожди шли всего трижды: 1-3 октября, 18-19 октября и 29-31 октября.

«Наибольшие осадки 27-57 мм выпали в бассейнах рек Альма, Кача и Бельбек. В бассейнах рек Черная, Биюк-Карасу, Салгир осадков выпало меньше – 14-19,6 мм, а наименьшее количество осадков – 8-13,7 мм выпало в бассейнах рек юго-восточного предгорья Кучук-Карасу и Су-Индол. В Крымских горах наблюдался недобор осадков: Ай-Петри – 46%, Ангарский Перевал – 59%», - говорится в отчете.

Из-за маленького количества осадков и жаркой погоды реки Крыма в октябре продолжили пересыхать. По состоянию на 31 октября, в реке Кача у села Суворово не было стока уже 98 дней, в реке Альма выше Партизанского водохранилища – 90 дней, в реке Черная выше Чернореченского водохранилища – 75 дней, в реке Бельбек у села Фруктовое – 75 дней.

Сильные дожди прошли лишь в последние сутки месяца, из-за этого уровни воды в отдельных реках повышались на 3-34 см, но в верховьях рек Альма и Черная, в низовьях рек Кача и Бельбек, а также в бассейнах большинства селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание.

«Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в млн кубических метров составил: Белогорское – 0,587, Симферопольское – 0,347, Счастливое – 0,112, Чернореченское – 0,0, Партизанское – 0,0», – сообщают синоптики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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