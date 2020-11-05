Власти России отказались возвращать сосну крымскую в Красную книгу

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По мнению властей, сосна крымская прекрасно чувствует себя в республике, и ей не нужно назад в Красную книгу.

Такое мнение, отвечая на вопросы журналистов, выразил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – глава Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко по итогам рабочего визита в Крым.

— Есть такой термин у лесников, как районирование. И я не вижу каких-то законодательных или других проблем. На территории Бахчисарайского лесничества эта крымская сосна замечательно растет и приживается. Я слышал, как мои коллеги говорят, что, высаживая ее на иных территориях, наблюдают довольно низкую приживаемость, — рассказал Аноприенко.

Напомним, сосна крымская была исключена из Красной книги РФ в 2014 годуа.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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