Коронавирус в Крыму
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Вакцина от гриппа защищает от осложнений COVID-19
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Медикам пока неизвестно, с чем это связано, поскольку антитела к гриппу не реагируют на коронавирус.
Ученые Флоридского университета провели ретроспективное исследование, по результатам которого определили, что непривитых от гриппа COVID-пациентов чаще госпитализировали, чем привитых. Соответственную статью обнародовал научный журнал Journal of the American Board of Family Medicine.
В процессе исследования, проведенного на базе медучреждений при университете, были изучены данные более двух тысяч совершеннолетних пациентов, зараженных коронавирусом нового типа, с учетом возраста, пола, расы, сопутствующих заболеваний и наличия прививки от гриппа.
Результаты показали, что непривитых от гриппа в течение года пациентов с коронавирусом в 2,44 раза чаще госпитализировали, и они в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию, чем привитые.
«Наши данные убедительно свидетельствуют о том, что пациенты с COVID-19, которые не прошли вакцинацию против гриппа, имеют более высокие шансы быть госпитализированными», - заявили исследователи.
В то же время им пока неизвестно, с чем именно связаны такие результаты, поскольку антитела к гриппу не реагируют на коронавирус.
По мнению медиков, либо вакцина от гриппа активирует лимфоцитов-киллеров, активность которых снижает SARS-CoV-2; либо вещество-усилитель иммунного ответа в вакцине против гриппа (MF59) усиливает иммунитет и против нового коронавируса.
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