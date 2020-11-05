В Ялте поймали карманника, промышлявшего в маршрутках

В Ялте сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении нескольких краж в общественном транспорте.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В дежурную часть ялтинской полиции поступил ряд сообщений о пропаже личного имущества и денежных средств у пассажиров, пользующихся автобусами одного из городских маршрутов.

У 30-летнего жителя Ялты в общественном транспорте пропало около 40 000 рублей.

Побеседовав с потерпевшим, сотрудники органов внутренних дел определили период времени исчезновения денежных средств и номер маршрутного такси.

Схожим образом было совершено преступление в отношении 35-летней местной жительницы. У женщины во время поездки в автобусе злоумышленник похитил кошелек с денежными средствами в размере 16 000 рублей, банковскими картами и водительским удостоверением.

В ходе проведения оперативных мероприятий был установлен злоумышленник. По подозрению в тайном хищении чужого имущества сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за совершение имущественного преступления безработного жителя одного из соседних городов. Мужчина в содеянном сознался и написал явки с повинной.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в», «г». ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к иным преступлениям.

Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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