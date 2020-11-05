Происшествия
В Симферополе подросток разобрал чужое авто на запчасти
Несовершеннолетний житель Симферополя проник в чужой гараж и разобрал автомобиль на запчасти для дальнейшей продажи.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В отдел полиции обратился 46-летний местный житель, который заявил, что с его автомобиля сняли две двери, три колеса, руль и приборную панель. Общая сумма ущерба составила более двадцати пяти тысяч рублей.
По подозрению в преступлении правоохранители задержали ранее не судимого 17-летнего симферопольца. Молодой человек написал явку с повинной.
По месту проживания подозреваемого обнаружены и изъяты обе двери, похищенные с автомобиля потерпевшего. Задержанный признался, что остальные запчасти он продал незнакомому мужчине.
В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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