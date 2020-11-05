В Севастополе грибники нашли мину на боевом взводе

Вход в лес мог обернуться совсем не «тихой рыбалкой».

В окрестностях Балаклавы недалеко от президентской трассы севастопольские грибники нашли сильно проржавевший боеприпас времен Второй мировой войны. Взрывотехники Росгвардии установили, что эта 50-миллиметровая немецкая минометная мина несла в себе реальную угрозу - она находилась на боевом взводе.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии и саперы МЧС вывезли мину на полигон для последующей утилизации. Они призывает людей к бдительности в лесах, далеких от туристических маршрутов.

«При обнаружении подозрительного предмета нельзя производить с ними какие-либо самостоятельные манипуляции. Необходимо без промедления сообщить о данном факте в правоохранительные органы», - напомнили они.

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