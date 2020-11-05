Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Онищенко назвал преимущество Крыма перед Турцией для туристов ● В Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом за сутки ● Ситуацию с коронавирусом не удается стабилизировать в трех регионах Крыма ● В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в Крыму ● В Крыму приостанавливают торжественную регистрацию браков
В Севастополе больше 80 случаев COVID-19 за сутки: оперативная сводка
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В Севастополе за сутки был зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19.
Из них 49 пациентов госпитализированы больницы, остальные – на амбулаторном лечении, сообщает пресс-служба правительства города.
Известно, что все заболевшие – местные жители. Среди них - ребенок 8 лет и 81-летний пенсионер. Также за сутки после выздоровления выписали 51 пациента. Новых смертей не было.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом с начала года в Севастополе увеличилось до 2799 человек. Из них 72 пациента скончались, 1873 человека уже выздоровели.
«На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах 268 человек: 158 - в инфекционной больнице, 140 - в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны. В «Изумруде» - 31 человек. На амбулаторном лечении - 531 человек», - сообщили в правительстве.
Под наблюдением медиков в режиме самоизоляции также находятся 604 человека, контактировавшие с заболевшими, но диагноз COVID-19 у них пока не подтвержден.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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