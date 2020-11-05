В Севастополе больше 80 случаев COVID-19 за сутки: оперативная сводка

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В Севастополе за сутки был зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19.

Из них 49 пациентов госпитализированы больницы, остальные – на амбулаторном лечении, сообщает пресс-служба правительства города.

Известно, что все заболевшие – местные жители. Среди них - ребенок 8 лет и 81-летний пенсионер. Также за сутки после выздоровления выписали 51 пациента. Новых смертей не было.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом с начала года в Севастополе увеличилось до 2799 человек. Из них 72 пациента скончались, 1873 человека уже выздоровели.

«На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах 268 человек: 158 - в инфекционной больнице, 140 - в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны. В «Изумруде» - 31 человек. На амбулаторном лечении - 531 человек», - сообщили в правительстве.

Под наблюдением медиков в режиме самоизоляции также находятся 604 человека, контактировавшие с заболевшими, но диагноз COVID-19 у них пока не подтвержден.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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