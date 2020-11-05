Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.8
воздух +13
море +17

Происшествия

В одном из домов Ялты загорелись все электрощиты подъезда

08:43 четверг, 5 ноября 2020
Ялта

В 20.49 в службу спасения поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме, расположенном по ул. Весенняя 13 в г. Ялта, произошло задымление электрощитовой в подъезде первого этажа.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РК.

К месту происшествия оперативно были направлены силы и средства 9 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники «Крымэнерго».

По прибытию к месту спасателями была оперативно проведена разведка помещений, в ходе которой было установлено возгорание электрощитовых в подъезде с 1 по 5 этаж включительно.

В результате решительных действий сотрудников МЧС из дома было эвакуировано 47 человек. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.

В 21.38 пожар был ликвидирован на площади 5 м2. Причину пожара установят эксперты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

81-летний житель Ялты упал с пятиметровой высоты в реку. Крымские спасатели помогли пожилому мужчине, который упал с подпорной стены, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Крупный пожар в Феодосии: в сети обнародовано видео момента возможного поджога. Некто Али Эмиралиев выложил на канале youtube видеозапись с веб-камеры, на которой зафиксирован момент начала пожара, произошедшего в городе ночью с 30 на 31 октября, в результате которого сгорели семь кафе, магазин и торговые ряды.

Севастопольский политик попал в ДТП с мотоциклом. Столкновение мотоцикла и автомобиля известного севастопольского политика и общественного деятеля Ивана Федосовича Ермакова произошло сегодня на улице Хрусталева.

В Крыму упавшие на территории школы качели переломали кости малышу. Следственный комитет по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту неисполнения должностным лицом МБОУ «Карповская школа им. В.И. Пономаренко» своих обязанностей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка (ч.2 ст. 293 УК РФ).

Коронавирус в Крыму
В Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом за сутки

В Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом за сутки

За 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Врач назвал главную вещь в аптечке во время пандемии

Врач назвал главную вещь в аптечке во время пандемии

Домашний кислородный баллончик может помочь облегчить дыхание больным коронавирусом, лечащимся на дому.

Коронавирус в Крыму
Вакцина от гриппа защищает от осложнений COVID-19

Вакцина от гриппа защищает от осложнений COVID-19

Медикам пока неизвестно, с чем это связано, поскольку антитела к гриппу не реагируют на коронавирус.

Власть
Эпидпорог по ОРВИ в Крыму превышен на 21 процент

Эпидпорог по ОРВИ в Крыму превышен на 21 процент

Эпидемический порог по ОРВИ превышен в Крыму на 21%.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации