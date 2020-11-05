В одном из домов Ялты загорелись все электрощиты подъезда

В 20.49 в службу спасения поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме, расположенном по ул. Весенняя 13 в г. Ялта, произошло задымление электрощитовой в подъезде первого этажа.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РК.

К месту происшествия оперативно были направлены силы и средства 9 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники «Крымэнерго».

По прибытию к месту спасателями была оперативно проведена разведка помещений, в ходе которой было установлено возгорание электрощитовых в подъезде с 1 по 5 этаж включительно.

В результате решительных действий сотрудников МЧС из дома было эвакуировано 47 человек. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.

В 21.38 пожар был ликвидирован на площади 5 м2. Причину пожара установят эксперты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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