В Крыму вор обчистил квартиру и выпил хозяйский алкоголь

В Симферополе у местного жителя украли из квартиры деньги, документы и еду из холодильника.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«42-летний симферополец рассказал, что вернулся домой ночью в состоянии алкогольного опьянения и забыл закрыть входную дверь квартиры. Утром мужчина обнаружил пропажу двух мобильных телефонов, а также барсетки, в которой находились 8 тысяч рублей, паспорт, водительские права и документы на три автомобиля. Также из запертого на ключ шкафа пропали 22 тысячи рублей», - отметили в пресс-службе.

Полицейским удалось установить личность вора. По подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний симферополец. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств. Отмечается, что он состоит на учете у врача нарколога с 2017 года.

Как выяснилось, подозреваемый проник в незапертую квартиру, прошел в спальню, отверткой взломал шкаф и забрал содержимое. Позже мужчина пошел на кухню, выпил бутылку водки, закусил едой из холодильника, прихватил барсетку в прихожей и ушел.

Задержанный признался, что мобильные телефоны он успел продать, деньги потратил на собственные нужды, а барсетку с документами выбросил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он задержан и направлен в изолятор временного содержания. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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