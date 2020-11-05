Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.1
воздух +10
море +17

Происшествия

В Крыму вор обчистил квартиру и выпил хозяйский алкоголь

В Симферополе у местного жителя украли из квартиры деньги, документы и еду из холодильника.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«42-летний симферополец рассказал, что вернулся домой ночью в состоянии алкогольного опьянения и забыл закрыть входную дверь квартиры. Утром мужчина обнаружил пропажу двух мобильных телефонов, а также барсетки, в которой находились 8 тысяч рублей, паспорт, водительские права и документы на три автомобиля. Также из запертого на ключ шкафа пропали 22 тысячи рублей», - отметили в пресс-службе.

Полицейским удалось установить личность вора. По подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний симферополец. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств. Отмечается, что он состоит на учете у врача нарколога с 2017 года.

Как выяснилось, подозреваемый проник в незапертую квартиру, прошел в спальню, отверткой взломал шкаф и забрал содержимое. Позже мужчина пошел на кухню, выпил бутылку водки, закусил едой из холодильника, прихватил барсетку в прихожей и ушел.

Задержанный признался, что мобильные телефоны он успел продать, деньги потратил на собственные нужды, а барсетку с документами выбросил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он задержан и направлен в изолятор временного содержания. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Работник года: севастополец тайком продал машину начальника. Житель Севастополя пойдет под суд за то, что тайком продал машину своего работодателя.

В Алуште горничная ограбила постояльцев гостевого дома. Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште раскрыта кража денежных средств у отдыхающих.

Крымчанин кинулся на обидчика подруги с осколком стекла. В Нижнегорском районе во время алкогольных посиделок мужчина ранил своего приятеля из-за того, что тот оскорбил его возлюбленную, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мама с дочкой в Алуште выманили у граждан 140 млн рублей. Две женщины в Алуште признаны виновными в совершении мошенничества на сумму 140 млн рублей.

Происшествия
Крымчанин попался на инсценировке собственного ограбления

Крымчанин попался на инсценировке собственного ограбления

Бахчисарайские полицейские привлекли к ответственности местного жителя за совершение заведомо ложного доноса.

Водный кризис
Ничего не помогает: уровень воды снизился до критических отметок во всех водохранилищах Крыма

Ничего не помогает: уровень воды снизился до критических отметок во всех водохранилищах Крыма

За прошедшие три месяца с момента запуска временного водовода из Тайганского водохранилища Симферопольское водохранилище получило 1,635 миллиона кубометров воды.

Власть
«Культурные» чиновники Севастополя скрыли 4,8 млн рублей доходов

«Культурные» чиновники Севастополя скрыли 4,8 млн рублей доходов

Прокуратура Севастополя нашла 148 нарушений в учреждениях культуры и образования.

Власть
В Крыму комплексы С-400 будут использовать для борьбы с диверсантами

В Крыму комплексы С-400 будут использовать для борьбы с диверсантами

Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», дислоцированные в Республике Крым, провели учение по отражению нападения диверсантов условного противника в ходе выполнения задач по предназначению.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации