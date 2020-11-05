В Крыму развернули новую лабораторию для исследования тестов на COVID-19

Минздрав Крыма ввел еще одну лабораторию.

Министерство здравоохранения Республики Крым приняло решение ввести еще одну лабораторию для увеличения проведения тестов на COVID-19. Об этом заявила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает корреспондент «Вести Крым».

«Дополнительно введена лаборатория, которая будет проводить тесты. Объем тестирования не снизился. Он составляет 275 тестов на 100 000 населения в сутки. Это высокий показатель. Это позволяет выявлять вирус на ранних стадиях и бессимптомные случаи», - пояснила она.

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